Вы дар речи потеряете, увидев «новое» лицо Киркорова: его спутали с Михайловым

Филипп Киркоров последние годы известен не только своим творчеством, но и яркой внешностью. 55-летний музыкант поражает фанатов своей молодостью, которая, как оказалось, является результатом регулярных хирургических вмешательств. И на недавних каникулах артист вновь обращался за помощью к специалистам.

Так, новой внешностью король эстрады похвастался в социальных сетях своей близкой подруги Виктории Шеляговой. В коротком видео можно заметить, как сильно изменилось лицо артиста: он стал заметно моложе и подтянутее, а также скорректировал брови и бороду.

Неожиданные перемены не остались без внимания поклонников Киркорова. Кто-то похвалил музыканта, отметив, что подобные операции идут ему на пользу, а другие его осудили. По мнению фанатов, из-за пластики артист потерял свою индивидуальность и стал похож на других своих коллег.