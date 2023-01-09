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Вы дар речи потеряете, увидев «новое» лицо Киркорова: его спутали с Михайловым

9 января 2023 16:08
Вы дар речи потеряете, увидев «новое» лицо Киркорова: его спутали с Михайловым

Новый год музыкант начал с новой внешностью.

Филипп Киркоров последние годы известен не только своим творчеством, но и яркой внешностью. 55-летний музыкант поражает фанатов своей молодостью, которая, как оказалось, является результатом регулярных хирургических вмешательств. И на недавних каникулах артист вновь обращался за помощью к специалистам.

Так, новой внешностью король эстрады похвастался в социальных сетях своей близкой подруги Виктории Шеляговой. В коротком видео можно заметить, как сильно изменилось лицо артиста: он стал заметно моложе и подтянутее, а также скорректировал брови и бороду.

Неожиданные перемены не остались без внимания поклонников Киркорова. Кто-то похвалил музыканта, отметив, что подобные операции идут ему на пользу, а другие его осудили. По мнению фанатов, из-за пластики артист потерял свою индивидуальность и стал похож на других своих коллег.

Вы дар речи потеряете, увидев «новое» лицо Киркорова: его спутали с Михайловым

«Узнаем почерк! Что Киркоров, что Стас Михайлов — теперь все на одно лицо», — пишут пользователи Сети.

Фото: Global Look Press, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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