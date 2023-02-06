Вы чистюля или грязнуля: этот простой тест даст окончательный ответ

Привести в порядок свое жилище и самого себя - то, что необходимо делать абсолютно любому человеку. Тем не менее в мире есть и такие люди, которые сознательно отказались от жизни в чистоте, например, отшельники. Самым грязным человеком на планете до недавнего времени считался Аму Хаджи, проживающий в иранской деревне Дейга. 94-летний отшельник не мылся на протяжении целых шестидесяти лет, а скончался вскоре после того, как односельчане устроили ему “головомойку”. По словам очевидцев, Аму стал добровольным изгнанником после трудностей, выпавших на его долю в молодости. Своим жилищем мужчина сделал хижину из шлакоблоков, а его едой становились падаль и отходы, выброшенные другими жителями деревни. Однажды сочувствующие Аму люди решили отвезти его на реку и хорошенько смыть с него многолетнюю грязь, однако по пути туда отшельник догадался, что его ожидает, и сбежал. В следующий раз он все же покорился судьбе и помылся, а спустя несколько месяцев после этого скончался.

Одобрил бы чистоту вашего дома сам Мойдодыр? Ответьте на вопросы нашего теста и узнайте, кто же вы на самом деле - отъявленный чистюля или невыносимый грязнуля.