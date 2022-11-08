Вы бы никогда не подумали, что из этого пухляша вырастет секс-символ России

Карьера будущей звезды отечественного кино стартовала с сериала «Простые истины». Данила Козловский исполнил роль Дениса Селиверстова — шестиклассника, который щедро раздавал щелбаны младшим ученикам. Тогда никто и не мог подумать, что из этого пухлого мальчишки вырастет будущий секс-символ и самый востребованный актер в России.

Козловский вырос в интеллигентной семье. Однако отец рано ушел от них, и вся забота по воспитанию детей легла на мать. Ей актер до сих пор благодарен за свой карьерный успех. Ведь именно мама разглядела в Даниле талант к актерству.

Однако поведение мальчика нельзя было назвать примерным, поэтому его отправили в кадетский корпус в 10 лет. Там Козловский принимал участие в КВН и других творческих мероприятиях. Через несколько лет он получил первую роль — хулигана в «Простых истинах». Козловский рассказывал, что работал как каторжный, чтобы достичь высоких результатов и признания. Благодаря своей целеустремленности актер избавился от лишнего веса и начал следить за внешним видом.