Вы бы никогда не догадались: почему звезды предпочитают не здороваться с сыном Маслякова
В шоу-бизнесе продюсер КВН уважением не пользуется.
«Клуб веселых и находчивых» подарил отечественному юмору немало талантливых артистов, которые создали свои собственные проекты. Сегодня многие считают, что КВН давно изжил себя: шутки уже не те и программе не хватает былой остроты. Корень проблемы видят в тотальной власти семьи Масляковых.
Александр Масляков пристроил в передачу не только жену Светлану, но и сына Александра. К последнему участники программы относятся крайне настороженно. Своими впечатлениями от продюсера КВН поделился Баста в шоу «Вопрос ребром».
Рэпер засветился в «Клубе веселых и находчивых» в 2015 году, поучаствовав в одном номере с комиком Денисом Дороховым. Рукопожатие Маслякова-младшего произвело на Басту не лучшее впечатление.
«Вялая ладошка. Самое страшное, что было в моей жизни. Клянусь, как будто обесчестили руку», — пожаловался исполнитель.