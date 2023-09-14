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Вы бы никогда не догадались: почему звезды предпочитают не здороваться с сыном Маслякова

14 сентября 2023 20:30
Вы бы никогда не догадались: почему звезды предпочитают не здороваться с сыном Маслякова

В шоу-бизнесе продюсер КВН уважением не пользуется.

«Клуб веселых и находчивых» подарил отечественному юмору немало талантливых артистов, которые создали свои собственные проекты. Сегодня многие считают, что КВН давно изжил себя: шутки уже не те и программе не хватает былой остроты. Корень проблемы видят в тотальной власти семьи Масляковых.

Александр Масляков пристроил в передачу не только жену Светлану, но и сына Александра. К последнему участники программы относятся крайне настороженно. Своими впечатлениями от продюсера КВН поделился Баста в шоу «Вопрос ребром».

Рэпер засветился в «Клубе веселых и находчивых» в 2015 году, поучаствовав в одном номере с комиком Денисом Дороховым. Рукопожатие Маслякова-младшего произвело на Басту не лучшее впечатление.

«Вялая ладошка. Самое страшное, что было в моей жизни. Клянусь, как будто обесчестили руку», — пожаловался исполнитель.

Фото: legion-media.ru, unsplash.com
Алла Новикова
Алла Новикова
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