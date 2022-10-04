Вы бы никогда не догадались: астрологи назвали самый добрый знак Зодиака

У каждого человека свои предпочтения в любви и дружбе. Однако, как правило, мы стремимся общаться с добрыми, отзывчивыми, тактичными и заботливыми людьми. Во многом эти качества определяются складом характера и воспитанием, заложенным в детстве. Однако астрологи утверждают, что большую роль играет и знак зодиака. Специалисты рассказали, о представителях какого знака можно сказать, что они - настоящие добряки. Их выбор оказался весьма неожиданным.

Овен

Первое место и звание самого доброго знака в зодиакальном круге астрологи без колебаний отдали Овну. Многим людям этот выбор покажется необычным - в массовом представлении уроженцы огненного знака ассоциируются с агрессией. Свою роль также играет то, что покровителем Овна считается кроваво-красная планета Марс, названная так в честь древнеримского божества войны. Поэтому представителям знака автоматически приписывают жесткость и грубость.

Астрологи соглашаются с тем, что Овну действительно присущи эти качества. Однако они утверждают, что уроженцы знака не станут проявлять свои негативные черты без веской на то причины. Как правило, Овны впадают в сильную ярость только в тех случаях, когда что-то напрямую угрожает их собственному благополучию или благополучию их близких.

В остальных случаях они не станут лезть на рожон, хотя, безусловно, каждый случай индивидуален.

В остальном, по заверениям специалистов в сфере эзотерики, Овны - настоящие душки. От природы этот огненный знак наделен такими привлекательными и притягивающими людей качествами, как открытость, искренность и дружелюбие. На вид его представители могут быть суровыми и грозными, но в глубине души они добрые и отзывчивые.

Овен по-настоящему ценит своих друзей, а потому не жалеет ни сил, ни времени на общение с ними, поддержку и развлечения.

Дорогих людей Овен окружает своей добротой и вниманием. Он действительно будет рядом и в горе, и в радости. Кроме того, благодаря своему легкому взгляду на мир и природному энтузиазму этот знак легко находит общий язык с детьми. Больше всего Овен притягивает к себе подростков, для которых может стать примером и авторитетом. Детей невозможно обмануть - они чувствуют искренность представителей этого знака и тянутся к ним, потому что Овен - тот взрослый, который не станет сюсюкать и будет общаться с ними на равных.