Вы бы не узнали подружку Супермена 23 года назад: это надо видеть (фото)

Мужская половина зрителей современных фильмов о Кларке Кенте хорошо запомнила его привлекательную девушку. Ее исполнила красавица Эми Адамс и отлично справилась со своей задачей.

В комиксах возлюбленная супермена Лоис Лейн — это жгучая брюнетка, но актриса изменила этот образ и привнесла нечто новое. Теперь у культового персонажа ярко-рыжие волосы. С такой внешностью девушке не составило труда привлечь внимание поклонников к истории о криптонце.

Впрочем, актриса не всегда была такой узнаваемой и избирательной в отношении работы. В свои ранние годы она снялась в откровенно плохом хорроре «Пляжный психоз». Эми Адамс сыграла второстепенную роль, но, даже зная это, фанатам тяжело будет заметить ее на экране. На одном из кадров из этого фильма можно увидеть, как сильно изменилась артистка. Раньше она имела очень светлые волосы, а черты лица девушки были не такими привлекательными, как сегодня.