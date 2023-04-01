Вы бы не узнали его на улице: посмотрите, как изменился Лобанов из «Интернов»

Александр Ильин известен широкому зрителю как Семен Лобанов из медицинского сериала «Интерны». Артист стал по-настоящему народным артистом благодаря этой роли, а после окончания проекта продолжил завоевывать популярность.

Так, он успел сняться во множестве ярких фильмов и сериалов. Например, зрители наблюдали за его игрой в проекте Данилы Козловского «Карамора», драме «Петровы в гриппе» и «Танце с саблями». Помимо этого, он занимается и музыкой, возглавляя рок-группу «План Ломоносова».

Ильин старается не закрываться от поклонников и регулярно рассказывает о своей жизни в социальных сетях. Он делится и трогательными семейными кадрами, показывая своего сына Сашу, и историями со съемочных площадок. При этом фанаты отмечают не только успехи кумира, но и его тягу к преображениям. Дело в том, что Ильин регулярно меняет имидж: не так давно он мог похвастаться длинными волосами и бородой, а недавно избавился от шевелюры, оставив лишь густую щетину.