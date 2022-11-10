Вы бы до такого не додумались: из чего сшили платье Люды в фильме «Москва слезам не верит»

Создателям фильма «Москва слезам не верит» приходилось несладко на съемках. При дефиците красивых и уникальных вещей костюмерам приходилось создавать одежду для актрис из подручных материалов. Невозможно догадаться, из чего сшили один из нарядов модницы Людмилы.

В этих сценах героиня Ирины Муравьевой приезжает на дачу, где ее подруге Тосе предстоит знакомство с будущими родственниками. На Людмиле был сарафан белого цвета с геометрическими узорами. Так вот, этот милый летний наряд сшили из матрасов. Костюмеры выпотрошили несколько изделий, как следует выстирали материал, а затем сотворили из ткани замечательный летний сарафан.

Стиль стал визитной карточной Людмилы, ведь кокетливая героиня завлекала мужской пол не только своей игривостью, но и очаровательными образами. Зрительницы взяли на заметку многие из ее нарядов, однако никто и не мог предположить, из чего на самом деле было сделано то запоминающееся летнее платье.