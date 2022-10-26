Вы бунтарь или мудрец: психологический тест на архетип

Наверное, нет на свете ни одного человека, который ни разу не слышал бы слово “архетип”. Что же оно означает? Этот термин в психологическую науку ввел Карл Густав Юнг. В начале прошлого века он совершил научный прорыв, высказав теорию о феномене архетипа и коллективном бессознательном. Согласно Юнгу, мифы и сказки народов мира являются вовсе не обычными занимательными историями, которые рассказывали исключительно ради развлечения, а универсальными сюжетами, которые волнуют человечество на протяжении всей истории его существования. Архетипы “живут” в коллективном бессознательном, на них основаны все персонажи и сюжеты, бытующие в культуре. Так, например, исследователи видят в “Служебном романе” Эльдара Рязанова отражении теории все того же Юнга об Аниме и Анимусе - в мягкотелом Самохвалове поначалу преобладает женское начало, в мужеподобной Калугиной - мужское, но по мере развития герои обретают гармонию.

Тема архетипов поистине неиссякаемая - исследователи до сих пор изучают ее и находят нечто новое. Предлагаем пройти необычный тест, который подскажет, к какому архетипу принадлежите вы.