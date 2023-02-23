Вы будете в ужасе: самые безумные диеты женщин в СССР

Арсенал средств для похудения, которым располагают современные женщины, и не снился жительницам СССР. Но если вместо фитнес-клуба в жизни советской красотки есть дача, то как возникают лишние кило?

Физической активности в жизни женщин в то время было больше, а способы избавиться от лишнего можно назвать гораздо более дикими. «Безобидная» моно-диета, которая пользовалась популярностью среди женщин, предполагала питание только одним здоровым продуктом (например, крупой или кефиром). Подобное сужение рациона лишало организм питательных веществ.

Другая диета заключалась в употреблении в пищу исключительно крепкого чая с молоком, который «обманывал» желудок, наполняя его жидкостью, а тело — бодростью. Впрочем, скоро от нее не оставалось и следа, а эти ингредиенты били по слизистой желудка, вызывая дискомфорт и прочие неприятные ощущения.

Те, кто хотели есть все и не толстеть, выбирали рвоту после еды, слабительные препараты или яблочный уксус (его принимали перед каждым приемом пищи). Эксперименты не самым благоприятным образом сказывались на кишечнике.