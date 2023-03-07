Вы будете в ужасе: из-за чего Хюррем во время съемок в «Великолепном веке» попала в «психушку»

«Великолепный век» стал одним из главных сериалов в Турции. История Сулеймана Великолепного захватила миллионы поклонников сначала на родине, став культовым культурным явлением. При этом для артистов участие в проекте стало настоящим испытанием, а в особенности для исполнительницы главной роли Мерьем Узерли.

Как оказалось, во время работы над сериалом у артистов практически не было выходных. Больше всех же трудилась Узерли, появляясь в каждом эпизоде. И ее съемочный день составлял 16 часов.

Из-за таких больших нагрузок актриса все чаще сталкивалась с переутомлением. В итоге напряжение вылилось в нервный срыв, лечить который она отправилась в неврологическое отделение.

Но помощь специалистов не исправила ситуацию. В итоге Узерли спешно покинула сериал, расторгнув договор с продюсерской компанией. Режиссерам пришлось искать ей замену и останавливать съемки, из-за чего создатели сериала до сих пор нередко критикуют актрису.