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Киноафиша Статьи Вы будете в смятении, увидев похудевшую Елену Воробей в БДСМ-костюме (фото)

Вы будете в смятении, увидев похудевшую Елену Воробей в БДСМ-костюме (фото)

22 ноября 2022 08:30
Вы будете в смятении, увидев похудевшую Елену Воробей в БДСМ-костюме (фото)

Внешний вид знаменитости будоражит ее поклонников.

Елена Воробей последние месяцы была занята собственным преображением. Артистка после неудачных отношений решила заняться спортом и изменить свою фигуру. Старания дали положительные результаты, от которых остались в восторге ее фанаты.

По словам самой Воробей, ей удалось избавиться от 11 лишних килограммов. Для достижения цели она регулярно посещала тренажерный зал и в итоге стала полностью довольна своей внешностью

«Вы не представляете, какая это работа — шарики преобразовывать в кубики. Это очень тяжело», — призналась артистка в эфире «Ты не поверишь!».

Вы будете в смятении, увидев похудевшую Елену Воробей в БДСМ-костюме (фото)

Эффектное преображение позволило ей изменить свой стиль. Теперь на съемочной площадке она появляется в алых латексных костюмах, которые подчеркивают ее стройную фигуру и привлекают внимание всех вокруг. Воробей не скрывает: она больше не стесняется своего тела и готова к таким нарядам.

«Красотка, шикарно выглядишь», — пишут преданные фанаты, которым пришлась по вкусу новая внешность артистки.

Фото: Globallookpress.com, кадр из программы «Ты не поверишь!»
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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