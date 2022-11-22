Вы будете в смятении, увидев похудевшую Елену Воробей в БДСМ-костюме (фото)

Елена Воробей последние месяцы была занята собственным преображением. Артистка после неудачных отношений решила заняться спортом и изменить свою фигуру. Старания дали положительные результаты, от которых остались в восторге ее фанаты.

По словам самой Воробей, ей удалось избавиться от 11 лишних килограммов. Для достижения цели она регулярно посещала тренажерный зал и в итоге стала полностью довольна своей внешностью

«Вы не представляете, какая это работа — шарики преобразовывать в кубики. Это очень тяжело», — призналась артистка в эфире «Ты не поверишь!».

Эффектное преображение позволило ей изменить свой стиль. Теперь на съемочной площадке она появляется в алых латексных костюмах, которые подчеркивают ее стройную фигуру и привлекают внимание всех вокруг. Воробей не скрывает: она больше не стесняется своего тела и готова к таким нарядам.