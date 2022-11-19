Вы будете в шоке: зачем могилу Миронова накрыли пленкой
Стало известно объяснение этой странной детали.
Андрей Миронов ушел из жизни внезапно: в 1987 году артисту стало плохо в разгар гастролей в Риге – и он скончался от разрыва аневризмы. Звезде советского кино было всего 46 лет.
Похоронили Миронова на Ваганьковском кладбище в Москве: могилу актера до сих пор посещают почитатели его таланта.
Памятник на могиле напоминает театральные кулисы. Внизу постамента расположено небольшое фото актера. По соседству похоронена и мать Миронова, которая пережила сына на десятилетие.
Недавно могилу Андрея Миронова накрыли пленкой и поместили надпись с просьбой ничего не класть на газон. Вероятно, вскоре место последнего пристанища артиста украсит аккуратный газон или цветы.