Вы будете в шоке: за что на съемках «Бригады» Безруков сломал Мухе ребра и нос

Артисты не церемонились друг с другом во время съемок.

Сериал «Бригада» стал культовым для отечественного телевидения. Уже несколько поколений пересматривают любимое шоу, расхваливая его за ярких персонажей и правдивую историю. Создатели же насколько трепетно подошли к съемкам, что даже некоторые драки снимали без дублеров и специальных эффектов.

Так, уже в первом эпизоде зрители видят противостояние героев Сергея Безрукова и Сергея Апрельского, с которого и начинается завязка фильма. Артисты в течение нескольких минут избивают друг друга на экране, и, как оказалось, вне камеры она также не щадили друг друга.

По словам постановщика эпизода Валерия Деркача, Безруков и Апрельский подрались по-настоящему. Создатели мечтали сделать правдоподобное кино, которое бы покорило зрителей своей честностью, поэтому артисты прошли курс тайского бокса. К тому же эпизод снимали одной камерой, что добавляло сложностей в работе. У звезд экрана не было возможности переснять какой-то из эпизодов, поэтому они старались отыгрывать все с первого раза и не щадили себя.

В результате съемок артисты получили многочисленные травмы. Апрельский со сломанным носом и ребрами еще неделю не мог встать, а Безруков до сих пор не любит вспоминать эти съемки — настолько тяжело ему было бить коллегу.