Вы будете в шоке: уже 15 актеров из этого российского сериала умерли

Популярному сериалу «Универ» исполняется 15 лет. На протяжении пяти сезонов и 255 эпизодов миллионы зрителей следили за судьбами героев. К сожалению, многих актеров уже нет в живых.

Большинство из них скончались от проблем с сердцем: Владимир Чуприков (банщик), Алексей Герилович (телохранитель), Константин Глушков (ректор), Данила Перов (налоговый инспектор), Игорь Арташонов, сыгравший дядю Гришу — брата Сильвестра, Анна Воронова, запомнившаяся по роли преподавателя, и главный редактор журнала Forbes Василий Савинов. Нет в живых и Виталия Ендовицкого (его могут помнить по роли старлея милиции), который умер от инсульта в 2019 году.

Михаил Самсонов, воплотивший на экране олигарха Андрона Марковича, очень долго болел, его не стало в 2017 году — тогда говорили, что актера свел в могилу рак. Из-за онкологии, скорее всего, скончался «генерал» Феликс Антипов и «директор детдома» Сергей Афанасьев.

Исполнитель роли бандита Иннокентия Анатолий Отраднов не дожил до 30 лет — в 2012 году артист умер от отравления алкоголем и нейролептиком. Сергей Корсик умер в феврале этого года от двусторонней пневмонии, с которой он боролся четыре месяца. Ему было всего 30 лет.

Известный также по ролям в ситкоме «Воронины» и «Папины дочки» Игорь Сыхра скончался в 2016-м, а папа Вероники — актер Александр Якунин — умер в 2011 году.