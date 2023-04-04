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Вы будете в шоке, увидев жену саудовского принца: как вообще так вышло

4 апреля 2023 12:30
Вы будете в шоке, увидев жену саудовского принца: как вообще так вышло

Принцесса далека от набивших оскомину трендов.

Супруга саудовского принца Дина Абдулазиз выглядит полной противоположностью всех привычных канонов красоты, которые столь усердно навязывают молодым девушкам в наше время. Дерзкая стрижка под мальчика слабо согласуется с имиджем саудовской принцессы. Ее природная красота без накачанных ботоксом губ и раздутого от гиалуроновой кислоты лба не укладывается в голове.

«Разве принцесса не должна выглядеть в соответствии с последними бьюти-трендами?» — таким вопросом могут задаться красавицы, испытывающие тягу к бесконечному улучшательству внешних параметров в кабинете косметолога или пластического хирурга.

Вы будете в шоке, увидев жену саудовского принца: как вообще так вышло

47-летняя жена султана ибн Фахда ибн Нассера ибн Абдул-Азиза Аль Сауда выбрала для себя другой модный тренд — естественность и простоту. Помимо светских обязанностей она успешно занимается фешен-бизнесом. У нее свой бренд одежды D’NA. В 2016 году она непродолжительное время возглавляла арабскую версию журнала Vogue.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Ксения Тиманина
Ксения Тиманина
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