Вы будете в шоке, увидев жену саудовского принца: как вообще так вышло

Супруга саудовского принца Дина Абдулазиз выглядит полной противоположностью всех привычных канонов красоты, которые столь усердно навязывают молодым девушкам в наше время. Дерзкая стрижка под мальчика слабо согласуется с имиджем саудовской принцессы. Ее природная красота без накачанных ботоксом губ и раздутого от гиалуроновой кислоты лба не укладывается в голове.

«Разве принцесса не должна выглядеть в соответствии с последними бьюти-трендами?» — таким вопросом могут задаться красавицы, испытывающие тягу к бесконечному улучшательству внешних параметров в кабинете косметолога или пластического хирурга.

47-летняя жена султана ибн Фахда ибн Нассера ибн Абдул-Азиза Аль Сауда выбрала для себя другой модный тренд — естественность и простоту. Помимо светских обязанностей она успешно занимается фешен-бизнесом. У нее свой бренд одежды D’NA. В 2016 году она непродолжительное время возглавляла арабскую версию журнала Vogue.