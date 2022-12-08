Вы будете в шоке, сколько зарабатывает Дед Мороз: речь даже не о миллионах

Дед Мороз обзавелся своим собственным домом в 99-м году, обосновавшись в Великом Устюге. С того времени сказочный персонаж активно развивает свой собственный бренд, а в его бизнес входит несколько компаний с весьма высокими финансовыми показателями.

Так, судя по исследованиям 2017 года, туроператор АО «Дед Мороз» заработал 75 млн рублей, из которых чистая прибыть — 302 тысячи. При этом количество туристов растет год от года, и выручка, по заверениям экспертов, только увеличивается. Больше всего заработала компания «Канцелярия Деда Мороза» — 1,4 млрд рублей. При этом предприятие не входит в структуру проекта Великий Устюг.

Исходя из этого, туристические услуги, продажа сувенирной продукции и другие развлечения принесли Деду Морозу, как пишет портал «Банки.ру» от 1,6 до 2,1 млрд рублей. Чистая же прибыль при таких показателях может составлять 100-200 млн рублей.

При этом финансовых успех распространяется не только на главного Деда Мороза страны. Каждый год миллионы артистов переодеваются в бородатого дедушку и проводят праздники, что приносит им всем около 68,5 млрд рублей.