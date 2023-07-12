Вы будете в шоке: сегодняшний символ России сжигали при царе
В этот исторический факт невозможно поверить.
Человеческая история знает немало примеров, когда борьба за нравственность принимала самые невероятные обороты. Так, во времена царя Алексея Михайловича была объявлена охота... на балалайки.
Сегодня нам трудно поверить в то, что один из символов России когда-то был признан опальным. Тем не менее это исторический факт. Дело в том, что государь был чересчур набожным человеком и всеми силами боролся с «развратом». Алексей Михайлович издал указ, который положил начало войне со всякой «бесовщиной». Сюда относились сказки, былины, песни и пляски.
От объявленной «охоты на ведьм» больше всего пострадали бродячие артисты и их инструменты. Скоморохи приравнивались к страшным грешникам, их полагалось лупить кнутами, а «дьявольские сосуды» в их руках, то есть гусли и балалайки, — сжигать.
Так на Руси началось гонение на уличных артистов. Им приходилось искать прибежище на близлежащих территориях, а иногда скоморохов даже выселяли из страны насильно.