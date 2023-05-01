Вы будете в шоке: куда пропал толстый кот, которого не пускали на борт самолета (фото)

Эта история произошла в 2019 году. Михаил возвращался из столицы в родной Владивосток вместе со своим котом Виктором. При регистрации в аэропорту питомец не прошел весовой контроль — он оказался слишком упитанным.

Михаил схитрил и перед посадкой предъявил другого пушистика, а 10-килограммового Виктора протащил в салон тайно. О подмене узнали, и пассажир был наказан — его лишили накопленных миль за предыдущие полеты. История получила широкий резонанс, а Михаил и его пухлый питомец стали героями прессы. О них писали даже в иностранных сообществах. Общественность поддержала хозяина, ведь не мог же он позволить Виктору лететь в багажном отделении!

На сторону Михаила встали не только интернет-пользователи, но и некоторые компании. Один сервис такси подарил мужчине мили и даже пообещал возить его бесплатно вместе с Виктором. Также хозяин и его кот получил бонусы от сети зоомагазинов. Кроме того, Виктор получил титул «Кот года» и народное звание «борца за права животных».

Сегодня у Михаила и его питомца все отлично, они путешествуют и ни в чем себе не отказывают.