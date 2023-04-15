Вы будете в шоке: красавчик Гонсалес из сериала «Татьянин день» превратился в старика (фото)

На просторах Интернета совсем недавно появилась жуткая информация о состоянии актера из сериала «Татьянин день» Артема Артемьева. Фанаты стали переживать, ведь актер долгое время не появлялся на телеэкранах. Однако Андрею Малахову удалось узнать у него причины отсутствия и поговорить с актером на трогательные темы.

В 2010 году случилась страшная трагедия, о которой семья Артемьева долго молчала. Актер был отравлен. Его организм не выдержал интоксикации, и состояние Артема ухудшалось с каждым днем. Обеспокоенная супруга Валентина тратила последние деньги, только чтобы ее муж поскорее встал на ноги.

Сам Артем рассказал, что больше 6 лет он лежал на кровати и не мог пошевелиться. Все его тело болело, волосы и зубы начали выпадать, а внешний вид значительно ухудшился. Благодаря моральной и физической помощи Артем сейчас чувствует себя лучше. Он нашел в себе силы и поделился самой сокровенной информацией со своими фанатами.

После интервью поклонники, наконец, смогли узнать, куда же пропал актер с экранов телевизоров, и сейчас оказывают ему моральную поддержку.