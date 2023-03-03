Вы будете в шоке: как выглядит победитель шоу «Взвешенные люди», разбогатевший после похудения

Антон Авдуевский, победитель реалити-шоу, где сбросивший наибольшее количество килограммов получал три миллиона рублей, не только поразил зрителей впечатляющим преображением, но и, кажется, воплотил в жизнь слоган третьего сезона — «Живи легко».

Житель Краснодара пришел на программу «Взвешенные люди» в 29 лет с весом 165 кило. Ему не только удалось перевыполнить «план» (он похудел на 82 килограмма вместо 72), но и начать романтические отношения с партнершей по проекту.

Выигрыш Антон потратил на закрытие ипотеки. Сегодня он продолжает работать ведущим мероприятий и диджеем, а в соцсетях называет себя «миллионер счастья». Он женился на коллеге по цеху — ей оказалась ведущая праздников Анастасия. На свадьбе, пусть и виртуально, даже присутствовала ведущая проекта Анфиса Чехова.

Антон и Анастасия воспитывают сына Давида. Мальчику второй год, но с родителям он уже объездил Черное и Средиземное моря, был на Байкале, в Хакасии, на Кавказе и в Турции.