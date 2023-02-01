Вы будете удивлены: кто заставил принца Гарри обнародовать скандальные мемуары

Шумиха вокруг скандальных мемуаров принца Гарри «Запасной» и не думает утихать. Теперь публика обсуждает не содержание творения оскандалившегося герцога, а ту цель, которую он преследовал при его создании. Правда об истинных намерениях Сассекса оказалась неприглядной.

Пока кто-то считает, что муж Меган Маркл решил облегчить душу, высказав свои застарелые обиды на высокопоставленных родственников, все оказалось куда прозаичнее. Сбежав из родного дома в США, Гарри наивно полагал, что королевская семья продолжит его финансировать, но ожидание и реальность не совпали.

Тогда Гарри пришлось довольствоваться тем, что ему оставила мать — погибшая в августе 1997-го Диана Спенсер. Как пишет Marieclaire, народная принцесса завещала отпрыску часть коллекции своих драгоценностей и около 13 миллионов долларов.

По подсчетам специалистов, этих денег герцогу, который после отказа от королевских полномочий и не думал умерить свои аппетиты, хватило бы только на два года. Выходит, что именно леди Ди и «вынудила» Гарри заговорить за неплохой гонорар. Оставь она сыну чуть больше денег, он, возможно, и держал бы рот на замке.