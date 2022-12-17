Вы будете удивлены: астрологи назвали самый добрый знак Зодиака

“Будь добр, когда это возможно. А это возможно всегда”, - говорил Далай-Лама. Несмотря на то, что доброта, казалось бы, вполне понятное и прозрачное качество, описать его не так-то просто. Что движет человеком, который совершает доброе дело? Что вдохновляет его на подвиги во имя доброты? Есть ли ее семена в душе абсолютно каждого из нас и что мешает им прорасти? Всеми этими вопросами люди задавались на протяжении сотен лет. Психологи, философы, социологи и другие исследователи пытались понять, что же такое доброта и как распознать ее природу. Свой вклад внести в изучение темы внесли и астрологи. Они назвали знак зодиака, под которым рождаются самые дружелюбные, открытые и отзывчивые люди.

Водолей

Представители воздушного знака, по мнению астрологов - самые главные душки в гороскопе. Дело в том, что они по своей природе не склонны к злости и плохим поступкам. С самого детства Водолей стремится нести в этот мир только красоту и добро. Недаром среди уроженцев знака так много творческих людей - любое искусство, будь то танец, музыка или рисунок, несет зрителям наслаждение и позитивные эмоции.

Водолеи настолько добры, что с легкостью прощают своих врагов и обидчиков.

Поначалу это можно воспринять как слабость, однако чем ближе вы узнате представителей воздушной стихии, тем сильнее становится понятно - только сильные духом люди способны принять те негативные события, которые произошли в их жизни, осмыслить их, с чистым сердцем отпустить и больше никогда к ним не возвращаться, даже мысленно.

Люди, рожденные под знаком Водолея, готовы поделиться с нуждающимися последним, что у них есть.

Представителю воздушной стихии на самом деле ничего не стоит потратить последние деньги на мороженое для плачущего ребенка или опоздать на работу, помогая старушке донести тяжелые пакеты с продуктами до дома. При этом Водолей вовсе не требует награды, лучшее вознаграждение для него - это чья-то улыбка.

Многие считают Водолеев людьми не от мира сего, чудаками, этакими Дон Кихотами.

Однако уроженцы этого знака не обижаются на подколки в свой адрес, потому что точно знают - все, что они делают, правильно. А тот, кто этого не понимает, скорее всего, не поймет уже никогда. Так стоит ли обижаться и тратить драгоценные время и силы на таких людей? Лучше уж заняться чем-то полезным для себя или для окружающих.