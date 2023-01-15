Вы будете сражены: что выиграл первый участник «Поля чудес» вместо кучи денег

Капитал-шоу «Поле чудес» вышло на экраны в 90-х. За время программы правила игры практически не изменились: зрители могли выбрать или деньги, или приз. И, как оказалось, самый первый победитель проекта решил забрать домой совсем не крупную сумму денег.

По словам Валерия Коврижина из Томска еще до поездки в Москву на программу он решил, что обязательно выберет приз. Для него было важно оставить памятную вещь об участии в капитал-шоу, поэтому в итоге он увез домой плюшевую белоснежную собачку, хотя Владислав Листьев, который был ведущим в тех выпусках, предлагал ему три тысячи рублей.

«Даже спустя время не пожалел об этом... Знаете, эта игрушка для меня как реликвия. С ней играли мои дети, теперь и внуки», — рассказывает Коврижин в беседе с изданием «Антенна ».

При этом герой программы не скрывает: сегодня он, возможно, выбрал бы денежный приз, а не знаковую вещь. Но в то время отвезти домой деньги казалось ему слишком мелочным поступком.