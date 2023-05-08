Вы будете смеяться до слез: эту американскую «шутку» поймет только русский

О приключениях русского языка в американском кино можно писать книги. Когда речь заходит о кириллице, заокеанские киноделы будто начинают издеваться.

Так, по сюжету в сериале «Чак» героям приходится столкнуться с русскими мафиози. Не обошлось в картине и без смехотворных надписей на кириллице, от которых у россиян может случиться истерика.

В одном кадре видно, как на желтых полосах, за которые не положено заходить, написано «Не введите». Непонятно, то ли это такая шутка, то ли просто безалаберность режиссера. Но выглядит это все очень смешно.

Второй момент — загадочная вывеска на здании. Слова на ней никак не связаны логически и больше напоминают поток воспаленного сознания: «квартиры», «медведь», «пещера». Медведь — один из символов России, но к чему он здесь? А пещера?

Эти моменты останутся не замеченными иностранной публикой, но россияне вряд ли успокоятся, пока не найдут ключ к этому шифру и режиссерской логике.