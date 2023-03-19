Вы будете шокированы: что такое «проклятие Рязанова»

Режиссер не только помогал строить карьеры, но и разрушал их.

Эльдар Рязанов за годы работы успел снять десятки выдающихся картин, которые вошли в классику мирового кинематографа. Популярный режиссер никогда не боялся поработать с начинающими актерами и актрисами, а они в свою очередь мечтали оказаться на съемочной площадке его фильмов. Однако такое сотрудничество далеко не всегда становилось карьерным трамплином для артистов.

Дело в том, что роли в проектах Рязанова нередко оказывались самыми знаковыми в карьере звезд сцены. И это повторялось настолько часто, что публика искренне начала верить в так называемое «проклятие Рязанова».

Например, Лариса Гузеева снялась в главной роли в драме «Жестокий романс». Зрители были уверены, что фильм будет отличным стартом для успешного творческого пути артистки, но за всю карьеру ей не удалось добиться больших результатов.

Похожая история сложилась и у Светланы Карпинской. Звезда рязановской «Девушки без адреса» и сама считала, что после работы с прославленным режиссером завоюет советский кинематограф, однако приглашали ее только на эпизодические роли, где зрители порой ее даже не замечали.

Под действие проклятия также попали Лариса Голубкина и Барбара Брыльска, которая после «Иронии судьбы» не снялась ни в одном таком же популярном проекте. В итоге, как уверены поклонники, Эльдар Рязанов своим талантом не только прославил десятки артистов, но и одновременно сгубил множество карьер.