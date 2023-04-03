Вы будете разочарованы: настоящая спящая красавица не похожа на диснеевскую (фото)

Выражение «спящая красавица» у многих вызывает ассоциации с диснеевской принцессой. Это милая изящная девушка с длинными светлыми волосами и голубыми глазами. Но мало кто знает, как выглядит спящая красавица в реальной жизни.

Речь идет о британке Джоанне Кокс, которая страдает от специфической проблемы. Дело в том, что девушка может спать несколько суток подряд без пробуждений, как и сказочная героиня. Но внешне Кокс совсем не похожа на спящую принцессу из классического мультика. Это женщина с обычной неприметной внешностью: круглое лицо, светлые глаза, невысокий рост. Впрочем, с героиней мультфильма ее объединяет только проблема со сном.

Все началось с хронической усталости. Кокс была руководителем клининговой компании и работала без выходных. Организм начал давать сбой и попросту отключался. Позднее британка выяснила, что у нее серьезное нарушение сна, которое не лечится. Как-то Кокс «провалилась» на четыре дня, что шокировало ее саму. Позднее подобное стало повторяться. Она жаловалась, что ее просто невозможно разбудить.

Также патология приводит к тому, что иногда Джоанна может заснуть за рулем или прямо за завтраком. Порой она даже не может себя обслуживать, и на помощь приходят ее дочери.