Вы будете рады, что Джек умер в «Титанике»: вот что ждало бы их с Роуз

Драма Джеймса Кэмерона «Титаник» покорила зрителей не только захватывающим сюжетом, но и яркой историей любви аристократки Роуз и бедного художника Джека в исполнении Кейт Уинслет и Леонардо ДиКаприо. Сюжет картины заканчивается тем, что Джек погибает в пучине Атлантического океана, однако поклонники до сих пор спорят, как сложилась бы жизнь влюбленных, если бы они остались живы.

Как уверены поклонники, спустя некоторое время после приезда в Америку Роуз обязательно рассталась бы со своим новым избранником. Дело в том, что они не привыкли к образу жизни друг друга. Ведь в сценах, где показывают Роуз уже бабушкой, видно, что она не отказалась от своих аристократических привычек и всю жизнь продолжала жить в богатстве, ни в чем себе не отказывая.

Джек же, будучи свободолюбивым художником, вряд ли мог обеспечить своей избраннице такой быт. Поэтому, как уверены авторы Дзен-канала «В деталях. О кино », первое время их отношения держались бы на взаимных чувствах, но после они бы обязательно расстались из-за денег.