Вы будете просто ошарашены: этот иностранный фильм побил все рекорды кинопроката СССР

Советские кинотеатры нечасто показывали иностранные фильмы. Картины проходили тщательный отбор, а преимущество всегда отдавалось отечественным картинам. При этом зрителям все же удавалось посмотреть некоторые фильмы, среди которых была мелодрама «Есения» мексиканского режиссера Альфредо Б. Кревенны.

Картина 1971 года рассказывает драматичную историю цыганки Есении, которой удается найти свою любовь и настоящую семью, несмотря на многочисленные жизненные сложности и перипетии.

«Есения» оказалась настолько популярна, что стала абсолютным рекордсменом в советском прокате. Суммарно ее посмотрело больше 91 миллиона человек. Как утверждают СМИ, это означает, что фильм видел каждый третий житель страны.

Секрет такого успеха кроется в нескольких факторах. Это и сериальный сюжет мыльной оперы, который оказался близок советскому человеку, и экзотические реалии далекой Мексики. Все это сделало картину настоящим хитом и породило моду на цыганскую культуру. Уже спустя несколько лет в советский прокат вышли фильмы «Табор уходит в небо» и «Цыган», которые также стали невероятно популярными.