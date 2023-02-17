Вы будете поражены: всего лишь благодаря этим простым привычкам советские люди всегда были в форме

Статистка подтверждает: Советский Союз был одной из самых спортивных стран в мире. Миллионы людей отличались подтянутой фигурой и старались вести здоровый образ жизни, а помогали им в этом всего лишь несколько простых правил.

Так, в жизни граждан СССР особое место занимал спорт. С детства утро многих начиналось с зарядки, а в число хобби неизменно входила та или иная дисциплина. Те, кто не могли себе позволить регулярные занятия, старались как можно больше ходить пешком.

Помимо этого, советские люди внимательно следили за своим питанием. После плотного завтрака и обеда обычно шел полдник, который помогал уменьшить аппетит перед ужином. Последний же прием пищи старались сделать не таким калорийным, что положительно сказывалось на фигуре и здоровье.

Отдых многие проводили в профилакториях. Под присмотром врачей они были в среднем 21 день и полностью восстанавливали свое здоровье, а поездки эти в большинстве случаев были абсолютно бесплатны.

Врачей при этом слушались не только в оздоровительных поездках. Самолечение не было принято в стране, поэтому с любым вопросом люди непременно шли в ближайшую больницу. Из-за авторитета медиков им доверяли беспрекословно и полностью исполняли все указания.

В итоге все эти привычки помогали советским гражданам расти здоровыми и до последних лет жизни находиться в прекрасной физической форме.