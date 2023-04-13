Вы будете поражены: как работал «хрущевский холодильник» на самом деле

В советское время было много удобных «штучек». Многие из них кажутся современникам диковинными. Например, в старых квартирах были широкие подоконники под которыми обязательно размещались шкафчики. Что же хранилось за их дверками?

На самом деле у этого кухонного сюрприза целая история. Начать следует с проектирования хрущевок. Немногие знают, что небольшие функциональные квартиры придуманы не в СССР, а во Франции. Их особенностями были маленькие комнаты, низкие потолки. Кухни также были крошечные. Площадь последней не превышала 6 квадратных метров. Но люди были довольны, ведь собственное жилье не сравнится с общежитием и бараком.

Зачастую при заселении у новых жильцов было минимум вещей. И, конечно, мало кто перевозил с собой холодильник. Именно по этой причине архитекторы советского времени придумали своеобразное место для хранения продуктов. Такой шкафчик в плане охлаждения продуктов работал неплохо за счет размещения тонких наружных стен и специального вентиляционного отверстия. Не беда, что действовал «хрущевский холодильник» в основном только в зимнее время. Зато какая экономия места!

Сейчас при наличии такого шкафчика в старых квартирах хозяева всячески модернизируют его. Например, делают из него целую систему для хранения вещей, размещают там микроволновки и мультиварки.