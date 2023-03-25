Вы будете поражены: как на самом деле нужно пить воду

Принято считать, что в сутки мы должна выпивать полтора или два литра воды. Однако даже здесь есть свои особенности, которые люди забывают учитывать.

К примеру, вес каждого человека уникален и то, что будет хорошо для подтянутого спортсмена, окажет пагубное воздействие на обладателя пышных форм. Поэтому свою норму жидкости стоит рассчитывать индивидуально. Так, на каждый килограмм должно приходится 30-40 миллилитров воды в сутки.

Однако если человек не укладывается в эти показатели и постоянно испытывает жажду, то это является весомым поводом для того, чтобы обратится к врачу и изменить свои питьевые привычки.

В материале портала «Lenta.ru» также говорится о том, что 2/3 от всей суточной нормы воды желательно выпивать в первой половине дня. Именно в это время почки работают активнее, чем в вечерние или ночные часы.