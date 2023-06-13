Вы будете плакать: признание вдовы Юдашкина невозможно игнорировать

Модельер Валентин Юдашкин ушел из жизни 2 мая. Его супруга до сих пор не может прийти в себя после этой утраты. Совсем недавно Марина поделилась в своих соцсетях постом, который растрогал поклонников кутюрье до глубины души.

Супруга Юдашкина выложила совместное фото с мужем и добавила к снимку трогательную подпись: «Валечка, вчера было 40 дней, как тебя не стало! Как я скучаю!»

Подписчики и поклонники модельера не скрыли своих эмоций.

Вот какие комментарии они оставили под откровенным признанием скорбящей Марины: «Светлая память прекрасному человеку», «Эта боль надолго», «Жаль очень... талантливый, светлый, добрый Валентин».

Еще в 2016 году Юдашкину поставили диагноз «онкология». Модельер отчаянно боролся за свою жизнь, но болезнь не отступила. Рак спровоцировал метастазы, которые распространились по всему организму. Смерть 59-летнего Валентина Абрамовича стала шоком не только для россиян, но и для всего мира моды. Дело Юдашкина продолжит его дочь Галина, которая пообещала развивать бренд отца.