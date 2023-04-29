Вы будете плакать: на редком фото сына Шатунова невозможно игнорировать одну деталь

Юрий Шатунов был известен своей скрытностью. Музыкант никогда не показывал свою семью, предпочитал держать их подальше от любопытных поклонников и журналистов. Поэтому каждый снимок детей артиста до сих пор вызывает ажиотаж среди его поклонников.

Так, недавно в социальных сетях появился кадр, на котором исполнитель нежно обнимает наследника. Как отметили фанаты, 16-летний Дэннис, который был очень близок со своим отцом, растет точной копией артиста. Больше всего людей растрогали ямочки на щеках подростка: по мнению пользователей Сети, их Дэннис унаследовал от Шатунова-старшего.

«Ямочки на щеках-то Юрины!», «Мальчик — копия отца», — считают поклонники.

При этом известно, что Шатунов-младший решил пойти по стопам отца. Он увлекается музыкой, и фанаты верят, что в ближайшее время он представит свои собственный композиции и добьется славы лидера «Ласкового мая».