Вы будете плакать: на редком фото сына Шатунова невозможно игнорировать одну деталь
Музыкант был очень близок со своими родными.
Юрий Шатунов был известен своей скрытностью. Музыкант никогда не показывал свою семью, предпочитал держать их подальше от любопытных поклонников и журналистов. Поэтому каждый снимок детей артиста до сих пор вызывает ажиотаж среди его поклонников.
Так, недавно в социальных сетях появился кадр, на котором исполнитель нежно обнимает наследника. Как отметили фанаты, 16-летний Дэннис, который был очень близок со своим отцом, растет точной копией артиста. Больше всего людей растрогали ямочки на щеках подростка: по мнению пользователей Сети, их Дэннис унаследовал от Шатунова-старшего.
«Ямочки на щеках-то Юрины!», «Мальчик — копия отца», — считают поклонники.
При этом известно, что Шатунов-младший решил пойти по стопам отца. Он увлекается музыкой, и фанаты верят, что в ближайшее время он представит свои собственный композиции и добьется славы лидера «Ласкового мая».