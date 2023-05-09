Вы будете ошарашены: кто и зачем ввел рыбный день в СССР на самом деле

Рыбный день — один из главных символов индустрии общественного питания времен СССР. Каждый четверг в столовых и ресторанах посетителям предлагались блюда исключительно из рыбы. При этом мало кто из граждан страны догадывался, почему власти решились на такой шаг.

Как оказалось, идея принадлежала наркому пищевой промышленности Анастасу Микояну. В 30-е годы страна переживала тяжелые времена, а из-за коллективизации уменьшилось производство мясных продуктов. И тогда Микоян решил снять нагрузку и ввел рыбный день. Инициатива помогала также развивать и рыболовство, что серьезно помогало экономике страны.

В итоге идея настолько прижилась, что уже в 70-х рыбный день ввели вновь. При этом причины были такими же: власти хотели развивать рыболовство и снизить нагрузку на производство мяса. К тому же разнообразное меню было полезно для организма, поэтому партия таким образом еще и заботилась о гражданах СССР.