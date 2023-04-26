Вы будете ошарашены: как выглядит самая богатая женщина в Саудовской Аравии

Довольно часто богатство ассоциируется с пестрыми брендовыми вещами и золотыми украшениями с огромными драгоценными камнями. Однако по-настоящему состоятельные люди не привыкли выставлять напоказ свои капиталы.

Так поступала и бывшая жена принца Аль-Валида ибн Талала. Этот представитель королевской семьи считается самым богатым арабским шейхом и одним из влиятельнейших людей в мире. Можно было предположить, что и его супруга всем своим внешним видом будет показывать статус и авторитет партнера.

Но Амира аль-Тавил предпочитает помогать людям, а не проводить дни напролет в торговых центрах или косметических салонах. Восточная красавица защищает права женщин и молодежи, а также занимается благотворительностью. Принцесса всегда одета стильно и элегантно. Она не гонится за дизайнерскими вещами и спокойно может купить одежду в обычном масс-маркете. При этом каждый ее выход достоин отдельного внимания.