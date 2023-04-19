Вы будете ошарашены: как выглядит самая богатая женщина Индии (фото)

Некоторые индийские актрисы известны за пределами родины. Например, Айшвария Рай и Приянка Чопра снимались в Голливуде, и эти съемки в США принесли им баснословные доходы. Но им обеим даст фору индийская бизнесвумен Фалгуни Наяр, состояние которой исчисляется миллиардами — ее денежному успеху позавидует любая.

Богатейшая женщина страны появилась на свет в семье предпринимателя. Его компания производила подшипники, а жена помогала строить бизнес. Фалгуни переняла этот опыт и уже во взрослой жизни основала свое дело.

Индийская миллиардерша владеет компанией по производству косметики.

Ее продукция доступна по всей стране и пользуется огромной популярностью. Сегодня Наяр занимает 40-е место в рейтинге самых богатых людей планеты.

Глядя на 60-летнюю Фалгуни, невозможно подумать, что в ее распоряжении миллиарды. Бизнесвумен выглядит весьма скромно: традиционная одежда, недорогие украшения, сдержанный макияж. Также Наяр не тратит деньги на пластику и другие бьюти-процедуры. У нее «поплывшее» вниз лицо, двойной подбородок и лишний вес. Видимо, у Фалгуни совсем другие приоритеты.

Предпринимательница замужем за бизнесменом, от которого она родила двоих детей. Они занимаются торговлей и электронной коммерцией.