Вы будете ошарашены: как выглядит бывшая «Мисс Россия» без фильтров и фотошопа

Виктория Лопырева обрела известность после того, как в 2003 году взяла корону на конкурсе «Мисс Россия». Блондинка построила успешную карьеру модели, телеведущей и блогера и стала чуть ли не главным секс-символом российского шоу-бизнеса. Однако все чаще о знаменитости говорят не как о красотке, а как о дурнушке и жертве пластики.

Модель предпочитает не вдаваться в подробности о том, что меняла в своей внешности, но, по слухам, она сделала ринопластику и увеличила губы. Что же касается социальных сетей, то Лопырева не из тех, кто публикует свои фото без фильтров и ретуши. Тем не менее горькая правда о том, как светская львица выглядит на самом деле, вышла наружу.

Интернет-пользователи обсуждают новые снимки Лопыревой, обнародованные Неприятным Пилягиным в социальных сетях. На этих кадрах, по мнению многих, модель вовсе не идеальна.