Вы будете ошарашены: как на самом деле выглядела Хлебникова до страшного пожара

Марину Хлебникову помнят по бессмертному хиту про «чашку кофию». В 90-е годы певица была мегапопулярна, однако слава не стала для нее гарантией счастья и востребованности.

Хлебникова уже давно не блистает на экране и редко выходит на сцену. А в 2021 году артистка пережила страшное потрясение — в ее квартире случился страшный пожар. Лицо и тело Марины сильно пострадали, и теперь она уже не вернет былую привлекательность.

Впрочем, внешность Хлебниковой уже давно не была эталонной. В 2019 году артистка пришла на ток-шоу к Малахову, где предстала в неприглядном виде. Марина пристрастилась к пластическим операциям, из-за чего ее кожа стала перетянутой, глаз почти не было видно, а мимика выглядела вымученной.

В передаче Хлебникова предстала иссохшей и измученной женщиной, ведь накануне она потеряла своего бывшего мужа. Его труп певица обнаружила в своей квартире. У Марины случился нервный приступ, и она даже не была на похоронах экс-супруга.

Сегодня 57-летняя звезда все еще восстанавливается. Теперь от той очаровательной улыбчивой брюнетки, которой она была в 90-х, остались одни воспоминания.