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Вы будете ошарашены: этот фильм Андрей Миронов считал своим главным провалом

5 мая 2023 10:30
Вы будете ошарашены: этот фильм Андрей Миронов считал своим главным провалом

Картину освистали даже за рубежом.

Перфекционист Андрей Миронов требовал от себя полной самоотдачи в профессии. Он внимательно выбирал роли и тщательно работал над каждым образом, но, несмотря на такой подход, в фильмографии актера случались и провалы.

Самой неудачной картиной в своей карьере Миронов назвал ленту «Держись за облака». Фильм был снят советской и венгерской киностудиями. Андрей Александрович просто не мог отказаться от съемок в Будапеште, ведь это был уникальный актерский опыт. Трудно поверить, но многообещающий фильм с Мироновым с треском провалился и в Союзе, и Венгрии. Поклонники артиста до сих пор не верят в этот позор.

Вы будете ошарашены: этот фильм Андрей Миронов считал своим главным провалом

Сюжет картины разворачивается в первые годы советской власти. История получилась чересчур веселой, что шло вразрез с реальностью. В те годы страна переживала тяжелые времена, поэтому многим легкое настроение ленты показалось кощунством.

Водевильный жанр ленты идеально подходил для Миронова, однако актер не показал безупречную игру. Сам он впоследствии намекал, что согласился на съемки ради путешествия в Будапешт, а не ради сценария.

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Держись за облака», 1971
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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