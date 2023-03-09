Вы будете ошарашены: благодаря трем маленьким хитростям испанцы много едят и не толстеют

Испанцы известны как одна из самых стройных наций не только в Европе, но и во всем мире. Несмотря на развитую гастрономическую культуру, жителям Испании удается не толстеть, что, как оказалось, связано всего лишь с несколькими хитростями.

Дело в том, что на столе во время обеда или ужина можно увидеть десятки разнообразных, но преимущественно овощных закусок. Испанцы предпочитают начинать прием пищи именно с них, а уже потом переходить к основным и более калорийным блюдам. И такая привычка притупляет аппетит, ведь после овощей съесть можно куда меньшую порцию.

В целом же количество приемов пищи у жителей Испании меньше, чем в других странах. Испанцы предпочитают весьма поздний ужин, который начинается обычно около 21:00. И после него уже не приняты никакие перекусы, поэтому в день они могут поесть всего лишь три раза.

Избавиться от лишних килограммов им позволяет любовь к пешим прогулкам. Как уверены авторы Дзен-канала «Лайк Трэвел Путешествия», испанцы предпочитают везде ходить пешком или передвигаться на велосипеде, а только в исключительных случаях садятся за руль автомобиля.