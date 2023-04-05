Вы будете очень удивлены: как сейчас выглядит Бабушкин из сериала «Солдаты»

Михаил Тарабукин вытащил счастливый билет, когда снялся в сериале «Солдаты 3». Роль рядового Бабушкина сделала его таким узнаваемым среди телезрителей, что даже сегодня его помнят именно по ней. Хотя артист снялся в 100 картинах, среди которых комедийный ситком «#СеняФедя».

Брутальный шатен с волевым подбородком, немного неловкий — таким поклонники сериала «Солдаты» запомнили рядового Бабушкина. После телеэпопеи об армейской жизни маскулинный артист с крупными чертами лица и добрым взглядом часто играл военных или правоохранителей: участковый в «Совсем другой жизни», младший сержант Кардаполов в «Десантуре».

Вероятно, поэтому в спин-оффе сериала «Кухня» актера даже не узнают.

Михаил предстает в ситкоме совсем другим. Нависшие брови, поредевшие волосы и морщины сделали 41-летнего, но все еще привлекательного артиста более светским, а его образ — более непосредственным.

Несуразность Бабушкина со временем превратилась в комедийный талант актера, который он эффектно демонстрирует в роли повара-универсала Феди. Поклонники шутят, что так рядовой Тарабукин окончательно уволился из армии.