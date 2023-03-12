Вы будете молиться, чтобы это пророчество Распутина не сбылось

Григорий Распутин известен во всем мире своими отношениями с царской семьей и загадочной смертью. При этом в своем время он прославился мистическими практиками и многочисленными пророчествами, часть из которых уже сбылась.

Так, Распутину удалось предсказать собственную смерть и кончину царской семьи. В своей книге он написал, что если умрет от руки обычных крестьян и рабочих, то Николаю II ничего не грозит. Если же покушение на него совершат люди из высшего света, то в стране начнется война, царь и его близкие погибнут, а после начнется настоящая война.

«Братья восстанут против братьев и будут убивать друг друга», — писал Распутин.

Эксперты и энтузиасты не сомневаются: мистику удалось предсказать Гражданскую войну и революцию. И такие точные утверждения заставляют внимательнее отнестись и к другим заявлениям Распутина. Например, он верил, что в ближайшем будущем наука станет настолько развита, что подарит миру пугающие результаты генетических экспериментов. По улицам будут летать лягушки, а бабочки увеличатся в размерах до коршунов. Затронут эксперименты и людей, из-за чего начнется массовое клонирование: появится люди без отметины на теле, то есть без пупка.

Распутин не указывал, когда именно случится подобное и с какой вероятностью это произойдет. Однако его поклонники с ужасом воспринимают подобные предсказания и надеются, что мистик все же ошибся.