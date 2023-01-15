Вы будете гордиться Россией, когда узнаете, чему безумно завидуют иностранцы

Жизнь в России отличается от быта в других странах множеством деталей. Иностранцы, приезжая в гости, с удивлением отмечают эту разницу и не скрывают, что многому они искренне завидуют.

Как оказалось, многих поражают низкие цены на такси. В Европе и других странах невозможно пользоваться услугами такси за такую же демократичную цену, поэтому большая часть людей вынуждена пользоваться только общественным транспортом. Помимо этого, зависть вызывают природные особенности страны: большое количество лесов и ярко выраженная сменяемость сезонов года.

Также многие хотели бы иметь такие же большие торговые центры, как в России. Иностранцев поражает, что на одной территории умещается множество магазинов, кинотеатры и даже фуд-корт, где есть рестораны и кафе на любой вкус.

Но самым важный аспектом жизни, который никого не оставляет равнодушным, можно считать отопление. Во многих странах люди вынуждены греться зимой с помощью обогревателей, а отапливать квартиру могут позволить себе лишь очень богатые. Поэтому центральное отопление, которое есть в каждом доме, иностранцам кажется выполнением всех желаний об идеальной жизни.