Вы больше не сможете смотреть шоу Малышевой, узнав, что происходит за кадром

Елена Малышева долгие годы известна как главный телевизионный врач в стране. Тысячи поклонников регулярно смотрят ее шоу и благодарят ведущую за помощь, но далеко не все догадываются, как на самом деле проходит работа над этими проектами.

По словам бывшего сотрудника Малышевой Рустама Юлбарисова, обстановку, которая царит за кулисами программ, вряд ли можно назвать дружелюбной. Телеведущая за годы работы смогла построить систему взаимоотношений, при которой все подчиненные ее боятся, а сама она не отличается уважительным к ним отношением. Например, Елена может во время планерки публично разбирать проблемы одного из коллег со здоровьем.

Из-за этого большая часть ее подчиненных регулярно принимают успокоительные, которые помогают им справиться с ситуацией. Некоторые же известны алкогольной зависимостью: например, художник, делающий фигуры из поролона, регулярно уходил в запои, как пишет Юлбарисов в своих социальных сетях.

Помимо этого, работники программ постоянно сталкивались с нарушением трудовых договоров. Им приходилось перерабатывать ночами и в выходные без компенсаций, а однажды большую часть заставили подписать соглашения с менее выгодными условиями. Из-за этого разразился скандал, после чего один из отделов Малышевой покинул ее программы.