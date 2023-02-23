Вы больше не будете его уважать: от истории про оскорбившего женщин Домогарова до сих пор руки трясутся

Секс-символ российского кино Александр Домогаров, судя по всему, встретит шестой десяток в одиночестве. Трижды разведенный актер так и не смог обзавестись спутницей жизни, в прошлом году он расстался с танцовщицей Татьяной Степановой. И даже попытки ловеласа найти вторую половину в социальных сетях увенчались не успехом, а скандалом.

Когда артисту минуло 50 лет, он вновь оказался холостяком. Брак с актрисой Натальей Громушкиной, которую, как она утверждала, он неоднократно избивал, окончательно распался. В личном блоге Домогаров разместил объявление, в котором просил красивых женщин от 20 до 27 лет написать ему.

Судя по всему, сообщений он получил много, но реакцию актера сложно назвать адекватной. «Бабушки, ищите молодых людей не здесь. Достали, твари больные! Если некому писать, пишите в психоневрологию. Уроды!» — в сердцах высказался артист, отметив, что устал получать письма больных и одиноких женщин.

Учитывая пристрастие Домогарова к спиртному, можно предположить, что оскорбительный выпад он сделал, будучи нетрезвым. Во время пандемии артист также напугал поклонников спорным контентом, который многие окрестили пьяным.

На одном фото скриншот исходящих вызовов, в котором есть абонент, подписанный как «Тварь». Также Домогаров опубликовал видеоролик, где девушка-подросток красит ему ресницы. Актер утверждал, что это его крестница.