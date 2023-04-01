Вы ахнете, узнав правила гигиены фигуристок: Загитова и Медведева молчали об этих секретах

Фигуристки не считают нужным вдаваться в подробности о том, с какими испытаниями им приходится сталкиваться день ото дня. Выходя на лед, они очаровывают публику своими движениями и яркими откровенными нарядами, но за этой красивой картинкой скрывается неприглядная правда. Каждая фигуристка обязана придерживаться строгих правил гигиены, от которых у многих волосы встанут дыбом. Один из главных секретов касается платьев спортсменок. При их пошиве особенное внимание уделяется нижней части.

Чтобы она как можно плотнее прилегала к телу и не сместилась во время прыжков, белье купальника пришивают к колготкам.

Что же касается колготок, то и тут без некоторых хитростей не обошлось. Алина Загитова и Евгения Медведева молчали о том, что на соревнованиях были вынуждены носить с собой лак для волос. Нужен же он вовсе не для идеальной укладки. Щедро поливая этим средством колготки, фигуристки добиваются того, что ткань плотно прилегает к ногам — и это отчасти является залогом успешного выступления.