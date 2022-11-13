Вы ахнете, узнав, на что пошла Ирина Дубцова ради победы на «Фабрике звезд»

Ирина Дубцова стала победительницей четвертого сезона знаменитой «Фабрики звезд». Как оказалось, артистка вынуждена была изменить себя, чтобы занять первое место.

По словам директора проекта Лины Арифулиной, в самом начале сезона Дубцова призналась, что мечтает выступать в платье от дизайнера Роберто Кавалли. Такая мечта шокировала продюсера. По ее словам, наряд смотрелся весьма «колхозно» на артистке, так что ей предстояла большая работа над собой перед тем, как примерить его.

«Похудеешь, приведешь себя в порядок, тогда и наденешь платье Роберто Кавалли», — вспоминает знаменитость в YouTube-шоу FameTime TV.

В итоге Дубцова пошла на условия Арифулиной и согласилась на перемены во внешности. Артистка заметно изменилась, что дало ей не только возможность надеть желанный наряд, но и привело к победе на конкурсе.