Вы ахнете, увидев, в каких условиях вынуждена жить дочь Урганта (фото)

Таких условий вы не найдете даже в самых старых квартирах России.

Иван Ургант — неизменная звезда Первого канала, мужчина уже давно привык к комфорту и роскоши, чего нельзя сказать о его дочери — Эмили.

Девушка явно пошла не в своего знаменитого отца.

Судя по фото, Эмили живет далеко не в самой презентабельной квартире в США: внешнее убранство оставляет желать лучшего, ковер, мягко говоря, не первой свежести, а шкаф и вовсе доживает свои последние деньки.

Где дочь Урганта «свернула не туда» остается лишь гадать.