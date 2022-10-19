Вы ахнете, увидев советскую «двушку» Настеньки из «Морозко» (фото)

Исполнительнице роли Настеньки в знаменитой сказке «Морозко» Наталье Евгеньевне Седых сейчас уже 74 года, и в кино она давно не снимается, а живет в двухкомнатной квартире около столичного метро «Динамо» в полном одиночестве.

После того, как несколько лет назад от нее съехал сын Алексей, перебравшийся к своему отцу, петербургскому композитору Виктору Лебедеву, жилье артистки постепенно стало приходить в запустение.

Актриса несколько раз переклеивала в квартире обои, но из-за старых и кривых стен результат каждый раз получался не очень. К тому же за годы одиночества в обеих комнатах скопилось слишком много старой мебели и вещей, из-за чего жить там становилось все сложнее.

В итоге Седых обратилась в программу «Идеальный ремонт» на одном из федеральных телеканалов, чтобы получить переделку квартиры во французском стиле, о которой она мечтала не один год.

Результат превзошел все ожидания Натальи Евгеньевны: после работы дизайнеров ее ожидали роскошные апартаменты с лепниной на потолке, декоративным камином и зеркальным шкафом в виде французского окна.